1 yılda 100 mühendis Hollanda’ya göç etti
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ASELSAN, TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE’de kritik projelerde çalışan 100’e yakın mühendisin son bir yılda Hollanda’daki teknoloji ve savunma şirketlerine transfer olduğunu söyledi.
Aygun, beyin göçünü durduracak yasal ve idari tedbirlerin alınması amacıyla TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Aygun, önergesinde şu ifadeleri kullandı: “2018 yılında beyin göçü daha da hızlanmıştır. Savunma sanayiinde kritik projelerde çalışan nitelikli ve donanımlı mühendislerin Hollanda’ya gidişi, Türkiye için önemli bir beyin göçü olmakla birlikte, teknoloji ve savunma sanayiine yönelik stratejik çalışmaları tehlikeye düşürmesi açısından da son derece tehlikeli bir nitelik taşımaktadır.”
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