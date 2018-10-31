‘1 yıl 10 gündür savcı delil arıyor’
Cezaevinde 375. günü tamamlayan ve hâlâ savcının iddianamesini yazmadığı Osman Kavala’nın avukatları dün İstanbul’da basın toplantısı düzenledi ve gazetecilere ‘Kavala davası’nın bilinen ve bilinmeyenlerini anlattılar.
Dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğundan herhangi bir belge ya da bilgi varsa bile ulaşamadıklarının altını çizen avukatlardan İlkan Koyuncu, sorunun iddianamenin gecikmesi olmadığını, asıl sorunun gerekçe göstermeksizin tutukluluk halinin devam ettirilmesi olduğunu belirtti.
AVUKATINDAN GİZLİ DURUŞMA
Avukatlar süreci şöyle paylaştı:
“22 Ekim 2017’de gözaltına alınan Osman Kavala 7 gün sonra, 1 Kasım 2017 geceyarısında savcılığa götürüldü ve 2 Kasım sabaha karşı saat 04.00’te ifadesi alındı. Ardından tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hâkimliği’nde yargıç önüne çıkarılan Kavala hakkında tutuklama, dosya hakkında da gizlilik kararı verildi. Yasal süreye uyularak yedi gün sonra 9 Kasım’da tutuklama kararına savunma avukatlarınca itiraz edildi. İtiraz tam 24 gün sonra mahkemede görüşüldü ve reddedildi; böylece tutuklama kararı kesinleşti. Ancak bu aşamada benzeri hemen hiç görülmemiş bir uygulamaya tanık olundu. İtirazın görüşüldüğü duruşmada Kavala’nın avukatlarına haber verilmedi, yasa gereği bir avukat bulunması gerektiğinden mahkeme Baro’ya talepte bulundu. Duruşmada, hem dosya hem de süreç hakkında bilgisi olmayan bir avukat Kavala’yı temsil etti. Avukatın bu duruşma sırasında “Müvekkilimin söylediklerinin tümüne katılıyorum” dediği öğrenildi. Oysa müvekkil Osman Kavala duruşmada hazır bulunmamış ve dolayısıyla hiçbir şey söylememişti.”
‘HAYATIMDAN AYLAR EKSİLİYOR’
Avukatların konuşmalarına geçilmeden önce Silivri Cezaevi’nde bulunan Kavala’nın mesajı okundu: “Silivri’de ikametimin birinci yılı tamamlandı. Beni anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlayanların her geçen gün bu suçlarla alakam olmadığını daha iyi fark ettiklerine inanıyorum. Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor. Hayatımdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüğüme, aileme dostlarıma kavuşmak istiyorum.”
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