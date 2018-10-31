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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

‘1 yıl 10 gündür savcı delil arıyor’

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‘1 yıl 10 gündür savcı delil arıyor’

Cezaevinde 375. günü tamamlayan ve hâlâ savcının iddianamesini yazmadığı Osman Kavala’nın avukatları dün İstanbul’da basın toplantısı düzenledi ve gazetecilere ‘Kavala davası’nın bilinen ve bilinmeyenlerini anlattılar.

Dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğundan herhangi bir belge ya da bilgi varsa bile ulaşamadıklarının altını çizen avukatlardan İlkan Koyuncu, sorunun iddianamenin gecikmesi olmadığını, asıl sorunun gerekçe göstermeksizin tutukluluk halinin devam ettirilmesi olduğunu belirtti.

AVUKATINDAN GİZLİ DURUŞMA

Avukatlar süreci şöyle paylaştı:

“22 Ekim 2017’de gözaltına alınan Osman Kavala 7 gün sonra, 1 Kasım 2017 geceyarısında savcılığa götürüldü ve 2 Kasım sabaha karşı saat 04.00’te ifadesi alındı. Ardından tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hâkimliği’nde yargıç önüne çıkarılan Kavala hakkında tutuklama, dosya hakkında da gizlilik kararı verildi. Yasal süreye uyularak yedi gün sonra 9 Kasım’da tutuklama kararına savunma avukatlarınca itiraz edildi. İtiraz tam 24 gün sonra mahkemede görüşüldü ve reddedildi; böylece tutuklama kararı kesinleşti. Ancak bu aşamada benzeri hemen hiç görülmemiş bir uygulamaya tanık olundu. İtirazın görüşüldüğü duruşmada Kavala’nın avukatlarına haber verilmedi, yasa gereği bir avukat bulunması gerektiğinden mahkeme Baro’ya talepte bulundu. Duruşmada, hem dosya hem de süreç hakkında bilgisi olmayan bir avukat Kavala’yı temsil etti. Avukatın bu duruşma sırasında “Müvekkilimin söylediklerinin tümüne katılıyorum” dediği öğrenildi. Oysa müvekkil Osman Kavala duruşmada hazır bulunmamış ve dolayısıyla hiçbir şey söylememişti.”

‘HAYATIMDAN AYLAR EKSİLİYOR’

Avukatların konuşmalarına geçilmeden önce Silivri Cezaevi’nde bulunan Kavala’nın mesajı okundu: “Silivri’de ikametimin birinci yılı tamamlandı. Beni anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlayanların her geçen gün bu suçlarla alakam olmadığını daha iyi fark ettiklerine inanıyorum. Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor. Hayatımdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüğüme, aileme dostlarıma kavuşmak istiyorum.”

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