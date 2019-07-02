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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)
02.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

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1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor. Aile maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi ettiremediği çocukları için yetkililerden yardım bekliyor.

İkram ve Sevda Batır'ın bebekleri Yunus Emre 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu. Yaşam savaşı veren Yunus Emre’nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi ise tedavi için yardım bekliyor. Yunus Emre ile birlikte 5 çocuğu olan baba İkram Batır, inşaat işçiliği yaptığını, Yunus Emre'nin hastalığı nedeniyle de düzenli çalışamadığını söyledi.

İnşaat işçiliğinden elde ettiği gelirin tedavi masraflarına yetmediğini de belirten İkram Batır, "Çocuğumu rapor için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Bölge Hastanesi’ne götürdüm. Bu hastane ise 9'uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip, gelecek param bile kalmadı. Artık çocuğumu hastaneye de götüremiyorum. Gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

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