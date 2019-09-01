1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
Eylül ayının başlamasıyla birlikte iki aydan uzun süredir yaz tatiline devam eden milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin ailelerinin okul telaşı başladı. Okulların kendi sınıf düzeyleri için ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
Kırtasiye ve kıyafet alışverişi için okulların açılacağı net tarihi merak eden milyonlarca öğrenci, son günlerde araştırmalarına hız verdi. Farklı kademelerde eğitim alan öğrenciler için okula başlama tarihi, uyum programı kapsamında değişiklik gösteriyor. İşte, okulların açılacağı tarihler...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak.
OKULLAR EYLÜL'ÜN KAÇINDA AÇILACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NAN "OKUL ÇANTASI" PAYLAŞIMI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, öğrencilerin okul çantalarını kullanırken dikkat etmeleri gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.
Öğrencilere, çantalarını iki askısını da omuzlarına takarak taşımaları tavsiyesinde bulunan Selçuk şunları kaydetti:
"Eskiden beri, tek omuzda çantasıyla havalı havalı yürüyen çocukların yanına gidip 'iki omuzun var, gel paylaştıralım şu yükü' der, 'of hocam yaaaa' nazlarına rağmen çantanın iki askısını birden takarım. Bir açıdan bakınca çok küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek göz ardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken bunları bir düşünürsek iyi olur gençler."
Selçuk paylaşımında, okul çantalarının seçilmesi ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı bir fotoğrafa da yer verdi.
"Okul yolunda çantam sırtımda" başlıklı paylaşımda, "Görsel güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar seçilmesi, çanta ağırlığının çocuğunun en fazla yüzde 10-15'i kadar olmasına dikkat edilmesi, eşyaların en ağırlarının sırt merkezine gelecek şekilde yerleştirilmesi, çantanın boyunun çocuğun boyuna göre ve altının bel hizasına gelecek şekilde ayarlanması" tavsiyeleri yer aldı.
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