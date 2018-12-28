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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Can ÇELİK/DHA
28.12.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil üretildi

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1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil üretildi

ADANA’da Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından tasarlanıp üretilen, elektrikle çalışan otomobil, 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor. Takımın üyelerinden Furkan Pınarlı, hayallerinin kendi firmalarını açıp seri üretime geçmek olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafın üretilen elektrikli otomobil, kentte gerçekleşen Bilim Şenliği’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp Türkiye 1’inciliği ve Dünya 7’nciliği kazandığını söyledi. Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 km, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.

DESTEK BEKLİYORUZ

Hedeflerinin ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.

1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil üretildi

1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil üretildi

1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil üretildi



 

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