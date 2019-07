1 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara'nın, 1 Temmuz 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. On Numara'nın geçtiğimiz çekilişinde, 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 882'nci haftaMilli Piyango On Numara ikramiye çekiliş sorgulama ekranı.

1 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da 882'nci hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından On Numara'nın 1 Temmuz 2019 tarihli sonuçları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

1,4,18,19,20,21,26,27,28,30,32,37,41,42,49,54,58,64,69,76,78,80

ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.