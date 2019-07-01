1 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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01.07.2019 - 21:22, Son GÃ¼ncelleme:

1 Temmuz On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

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1 Temmuz On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan haftanÄ±n ilk iÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi dÃ¼zenlenen On Numara'da Temmuz ayÄ±nÄ±n ilk Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸti ve 882. hafta On Numara sonuÃ§larÄ± belli oldu. Ä°stanbulâ€™daki Galatasaray Åžubesiâ€™nde yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, On Numara'da hangi ÅŸanslÄ± ve talihli numaralarÄ±n ikramiye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± merak konusu oldu. Peki, 1 Temmuz 2019 tarihli On Numara Ã§ekiliÅŸinde hangi numaralar Ã§Ä±ktÄ±?

MPÄ°'nin en Ã§ok ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan On Numara'nÄ±n, 1 Temmuz 2019 tarihli Ã§ekiliÅŸleri noter huzurunda tamamlandÄ±. On Numara'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz Ã§ekiliÅŸinde, 9 bilen 108 kiÅŸi bin 997'ÅŸer lira, 8 bilen 2 bin 73 kiÅŸi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kiÅŸi 20 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, 6 bilen 119 bin 676 kiÅŸi 3 lira 60'ar kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 169 bin 478 kiÅŸi de 3 lira 30'ar kuruÅŸ ikramiye kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 882'nci haftaÂMilli Piyango On Numara ikramiye Ã§ekiliÅŸ sorgulama ekranÄ±.

1 TEMMUZ ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen On Numara'da 882'nci hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â  Ã‡ekiliÅŸin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan On Numara'nÄ±n 1 Temmuz 2019 tarihli sonuÃ§larÄ± MPÄ°'nin internet sitesinden aÃ§Ä±klandÄ±. On Numara'da bu hafta ikramiye kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar ÅŸunlar oldu;

1,4,18,19,20,21,26,27,28,30,32,37,41,42,49,54,58,64,69,76,78,80

1 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

Ä°KRAMÄ°YE SORGULAMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?

On Numara adÄ± verilen bu oyunda; oyun kuponlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasÄ±ndaki numaralardan, Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayÄ± doÄŸru tahmin edenler ile hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadÄ±r.

Ä°ÅŸtirakÃ§iler, her bir kolonda, on adet numara iÅŸaretleyerek oyuna katÄ±labilmektedir. Oyuna istenilen sayÄ±da kolonla katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡oklu Ã§ekiliÅŸ iÅŸaretlemek suretiyle aynÄ± numaralar 2, 3 ve 4 Ã§ekiliÅŸ iÃ§in de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seÃ§ ile de katÄ±lmak olanaklÄ±dÄ±r.

On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸleri haftada bir kez Pazartesi gÃ¼nleri yapÄ±lmaktadÄ±r. On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,HiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPÄ° Åžubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ile Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince (Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 500.000 TL.'ye kadar) Ã¶denmektedir.

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