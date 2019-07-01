1 Temmuz On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | Milli Piyango On Numara ikramiye sorgulama

MPÄ°'nin en Ã§ok ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan On Numara'nÄ±n, 1 Temmuz 2019 tarihli Ã§ekiliÅŸleri noter huzurunda tamamlandÄ±. On Numara'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz Ã§ekiliÅŸinde, 9 bilen 108 kiÅŸi bin 997'ÅŸer lira, 8 bilen 2 bin 73 kiÅŸi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kiÅŸi 20 lira 20'ÅŸer kuruÅŸ, 6 bilen 119 bin 676 kiÅŸi 3 lira 60'ar kuruÅŸ, hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyen 169 bin 478 kiÅŸi de 3 lira 30'ar kuruÅŸ ikramiye kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 882'nci haftaÂMilli Piyango On Numara ikramiye Ã§ekiliÅŸ sorgulama ekranÄ±.

1 TEMMUZ ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen On Numara'da 882'nci hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â Ã‡ekiliÅŸin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan On Numara'nÄ±n 1 Temmuz 2019 tarihli sonuÃ§larÄ± MPÄ°'nin internet sitesinden aÃ§Ä±klandÄ±. On Numara'da bu hafta ikramiye kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar ÅŸunlar oldu;

1,4,18,19,20,21,26,27,28,30,32,37,41,42,49,54,58,64,69,76,78,80

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ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?

On Numara adÄ± verilen bu oyunda; oyun kuponlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasÄ±ndaki numaralardan, Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayÄ± doÄŸru tahmin edenler ile hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadÄ±r.

Ä°ÅŸtirakÃ§iler, her bir kolonda, on adet numara iÅŸaretleyerek oyuna katÄ±labilmektedir. Oyuna istenilen sayÄ±da kolonla katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡oklu Ã§ekiliÅŸ iÅŸaretlemek suretiyle aynÄ± numaralar 2, 3 ve 4 Ã§ekiliÅŸ iÃ§in de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seÃ§ ile de katÄ±lmak olanaklÄ±dÄ±r.

On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸleri haftada bir kez Pazartesi gÃ¼nleri yapÄ±lmaktadÄ±r. On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,HiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPÄ° Åžubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ile Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince (Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 500.000 TL.'ye kadar) Ã¶denmektedir.

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