1 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 1 Temmuz Pazartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 1 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 1 Temmuz tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
04:58:03 36.8930 27.6017 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:17:17 35.6637 27.2462 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:52:16 39.1698 40.3815 4.9 -.- 2.5 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
01:01:57 37.5708 38.8570 6.6 -.- 2.3 -.- ARICA-HILVAN (SANLIURFA)
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