1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019 2020 eğitim öğretim takvimi, öğrenci ve veliler tarafından son günlerde yoğun şekilde aranmaya başlandı. Özellikle, ilköğretim birinci sınıf, okul öncesi ve 9. sınıfların uyum eğitiminin bu yıl ne zaman başlayacağı eylül ayına kısa süre kala merak konusu oldu. Peki, birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yaz tatilinin sonlarına doğru yaklaşılırken, yavaş yavaş başlayan okul alışverişleriyle beraber velileri okul telaşı sardı. Her sene olduğu gibi, bu yıl da ilköğretim birinci sınıf öğrencileri, bir hafta erken ders başı yapacak. Bakanlık, internet sitesinde yayınlamış olduğu yeni eğitim öğretim yılı takviminde, 2019 2020 ara tatiller ve okulların başlangıç tarihine yönelik bilgileri duyurdu. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Ara tatiller ne zaman? işte, merak edilen o konularla ilgili detaylar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in takvimine göre, okullar bu sene 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek.
9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek.
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
LİSELİLERE MEB'DEN 'AKILLI ÖNERİ' SİSTEMİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenler için ders içeriklerinin sunulduğu EBA üzerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni hizmetler hakkında bilgi verdi.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, EBA'daki mevcut içeriklere ek olarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalar ile kullanabileceği içeriklerin de yer alacağını anlatan Selçuk şunları kaydetti:
"11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin, hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz. Bu uygulamayı EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz. Söz konusu sistemden sadece öğrenciler değil ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de faydalanabilecek."
Daha önce tüm zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatlarının "e-okul" sisteminden EBA'ya entegre edildiğini anımsatan Selçuk; video, animasyon, simülasyon, kitaplar, uygulamalar, soru ve sınavlar gibi tüm ders içeriklerinin, kullanıcı öğretmense branşına, öğrenci ise sınıf ve okul düzeyine göre sunulacağını, böylelikle içeriklere erişimin kolaylaştırılacağını aktardı.
EBA'da "bireysel" platform oluşturulacak
Bakan Selçuk, EBA'nın kütüphane alanında, ders kazanımları ile eşleşmeyen fakat öğrenci ve öğretmenlere yararlı içeriklerin de yer alacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"EBA üzerinden yeni dönemde kişiselleştirme konusunda da çalışmalar yürüteceğiz. Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, yazılı tarihlerini takviminden takip edebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak. Öncelikli olarak kendi derslerini görebilecek öğrencilerimiz, buradan isterlerse tüm okul türlerine ait derslere de ulaşabilecek."
Öğretmenler öğrenci performanslarını takip edebilecek
"Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA'daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek." ifadelerini kullanan Selçuk, ayrıca öğretmen ve öğrencilerin EBA'yı daha aktif kullanmalarını sağlamak amacıyla "puanlandırma sistemi"nin devreye alınacağını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA üzerinden öğrencilerin projelerini ve başarılarını paylaşabilecekleri gelişmiş bir profil sayfasını kullanma imkanına da kavuşacağını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin birbirleriyle iletişimini desteklemek amacıyla platform üzerinden kişisel mesaj gönderebilmeleri de sağlanacak." diye konuştu.
Portalda kullanıcı girişlerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için öğretmen ve veliler tarafından öğrenci hesaplarının sisteme tanımlanmasının sağlanacağını bildiren Selçuk, yeni dönem için ders kitaplarının arkasındaki karekodlar ile ders içeriklerine hızlı erişimi destekleyen mobil uygulamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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