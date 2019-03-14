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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1 silah 1 kurşun 2 katil

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1 silah 1 kurşun 2 katil

İSTANBUL’da faaliyet gösteren bir yapı firması, 2015’te Bağcılar’daki bir başka yapı firmasından 6 milyon TL ödeyip 5 bin tonluk demir satın aldı.

Krize giren satıcı firma, yalnızca 3.6 milyonluk demiri teslim edebildi. Geriye kalan 2.4 milyon değerindeki demiri veremediği gibi parayı da iade edemedi. Alım yapan firmanın sahibi Aydın Polat, arkadaşı Sabri Kayış’tan parayı tahsil etmesini istedi.

Bunun üzerine 29 Haziran 2016 günü Polat ve Kayış, Bağcılar’daki şirkete geldi. Şirket sahibi Mustafa Benlioğlu, alacaklıları makam odasında ağırladı. Bu esnada odaya, Benlioğlu’nun çağırdığı ve çek-senet tahsilatı yaptıkları bilinen Sadettin Pahsa ile adamı Serdar Dörtgöz geldi. Silahını çeken Kayış, Pahsa’yı vurdu. O anda kendisi de başına isabet eden kurşunla öldü.

Yaralanan Pahsa, polise “Sabri beni yaraladı. Silahını aldım, ona sıktım” dedi. Adamı Dörtgöz ise Kayış’ı vurduğunu belirterek suçu üstlendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün bitti.

Kayış tek kurşunla vurulmasına ve ortada tek bir silah olmasına rağmen Pahsa’ya da Dörtgöz’e de ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10’ar yıl, ‘ruhsatsız silah kullanmak’tan 10’ar ay hapis cezası verildi. Sanıklar tahliye edildi. 

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