1 silah 1 kurşun 2 katil
İSTANBUL’da faaliyet gösteren bir yapı firması, 2015’te Bağcılar’daki bir başka yapı firmasından 6 milyon TL ödeyip 5 bin tonluk demir satın aldı.
Krize giren satıcı firma, yalnızca 3.6 milyonluk demiri teslim edebildi. Geriye kalan 2.4 milyon değerindeki demiri veremediği gibi parayı da iade edemedi. Alım yapan firmanın sahibi Aydın Polat, arkadaşı Sabri Kayış’tan parayı tahsil etmesini istedi.
Bunun üzerine 29 Haziran 2016 günü Polat ve Kayış, Bağcılar’daki şirkete geldi. Şirket sahibi Mustafa Benlioğlu, alacaklıları makam odasında ağırladı. Bu esnada odaya, Benlioğlu’nun çağırdığı ve çek-senet tahsilatı yaptıkları bilinen Sadettin Pahsa ile adamı Serdar Dörtgöz geldi. Silahını çeken Kayış, Pahsa’yı vurdu. O anda kendisi de başına isabet eden kurşunla öldü.
Yaralanan Pahsa, polise “Sabri beni yaraladı. Silahını aldım, ona sıktım” dedi. Adamı Dörtgöz ise Kayış’ı vurduğunu belirterek suçu üstlendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün bitti.
Kayış tek kurşunla vurulmasına ve ortada tek bir silah olmasına rağmen Pahsa’ya da Dörtgöz’e de ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10’ar yıl, ‘ruhsatsız silah kullanmak’tan 10’ar ay hapis cezası verildi. Sanıklar tahliye edildi.
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