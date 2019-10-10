1 sene sonra incelenen halıda iz bulunamadı
Ankara’da bir plazanın 20. katından, 29 Mayıs 2018’de şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada cep telefonlarıyla ilgili hazırlanan rapor dosyaya girdi. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutuklu yargılandıkları davaya bakan mahkeme, genç kadının ve ev arkadaşı Lila T.’nın telefonlarının incelenmesine karar vermişti. Raporda, Çet’in telefonunun açılamadığı belirtildi.
Çet’in ev arkadaşı Lila T.’nin telefonu üzerinden yapılan incelemede ise ikili arasındaki sohbetin 28 Mayıs 2018 günü saat 22:29’da sonlandığının belirlendiği ifade edildi. 28 Mayıs 2018 günü saat 22.26’da Şule Çet, ev arkadaşına “Abla ara yazdığımda ara” mesajı atıyor. 29 Mayıs 2018 günü saat 01:48 de Lila T., Çet’e “Ne yapacaksın” mesajını gönderiyor. Çet, ev arkadaşına yanıt vermezken 29 Mayıs günü saat 11. 26’dan sonra Lila T. “endişe duyduğuna” ilişkin pek çok mesajı Çet’e atıyor.
Olay yeri leke incelemesine ilişkin raporda ise halıfleks üzerindeki lekelerin ‘kan’ ve ‘meni’ (sperm) olmadığı belirtildi. Çet ailesinin avukatlarının talebi üzerine olaydan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra olay yerinde leke incelemesi yapılmıştı.
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