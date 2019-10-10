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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 sene sonra incelenen halıda iz bulunamadı

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Ankara’da bir plazanın 20. katından, 29 Mayıs 2018’de şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada cep telefonlarıyla ilgili hazırlanan rapor dosyaya girdi. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutuklu yargılandıkları davaya bakan mahkeme, genç kadının ve ev arkadaşı Lila T.’nın telefonlarının incelenmesine karar vermişti. Raporda, Çet’in telefonunun açılamadığı belirtildi.

Çet’in ev arkadaşı Lila T.’nin telefonu üzerinden yapılan incelemede ise ikili arasındaki sohbetin 28 Mayıs 2018 günü saat 22:29’da sonlandığının belirlendiği ifade edildi. 28 Mayıs 2018 günü saat 22.26’da Şule Çet, ev arkadaşına “Abla ara yazdığımda ara” mesajı atıyor. 29 Mayıs 2018 günü saat 01:48 de Lila T., Çet’e “Ne yapacaksın” mesajını gönderiyor. Çet, ev arkadaşına yanıt vermezken 29 Mayıs günü saat 11. 26’dan sonra Lila T. “endişe duyduğuna” ilişkin pek çok mesajı Çet’e atıyor.

Olay yeri leke incelemesine ilişkin raporda ise halıfleks üzerindeki lekelerin ‘kan’ ve ‘meni’ (sperm) olmadığı belirtildi. Çet ailesinin avukatlarının talebi üzerine olaydan yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra olay yerinde leke incelemesi yapılmıştı.

Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazadaki inceleme tamamlandı
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