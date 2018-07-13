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    1 santimlik çekirdek öldürüyordu

    Selma KUNAR/DHA
    13.07.2018 - 23:03 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşegül (31) ile Süleyman Çaltı (31) çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 2 yaşındaki Nilda, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şiddetli öksürükle uyandı.

    Zor nefes alan Nilda, eliyle ağzından bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Ağzının kenarında çekirdek kabuğu gören anne-babası, Nilda'yı hastaneye götürdü. Ailesinin boğazına bir şey kaçmış olabileceğini söylediği Nilda'ya tetkikler yapıldı. Bir şeyi olmadığı söylenerek eve gönderilen Nilda, o geceyi öksürerek geçirince sabah yeniden hastaneye götürüldü. Bu kez akciğerinde enfeksiyonu teşhisi konulan minik kıza ilaç tedavisi uygulandı. Tedaviye rağmen iyileşemeyen Nilda, 3'üncü kez hastaneye götürüldü. Bu kez bronşit teşhisiyle yatırılan Nilda, hastanede 1 hafta antibiyotik tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Öksürüğü dinmeyen Nilda, 4'üncü kez hastaneye götürüldü.

    4. HASTANEDE DOĞRU TEŞHİS
    Muayene sırasında doktor, nefes borusunda yabancı cisim olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ayşegül Çaltı, kızının dudağının kenarında çekirdek kabuğu gördüğünü ve bunu daha önce başvurdukları hastanelerde söylediğini anlattı. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde yapılan tetkikler sonucu nefes borusunda dik duran 1 santimlik kabak çekirdeği, bronkoskopiyle çıkarılan Nilda, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Mehmet Bilgin, “Eğer kabak çekirdeği yan yatsa, soluk borusunu kapatır minik kız ölürdü” dedi. Anne Çaltı da, "Çocuğumuz 3 hafta iyi dayanmış. Nefes borusundan bütün olarak kabak çekirdeği çıkarıldı" diye konuştu. 

    Etiketler: Alanya , gazetehaberleri
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