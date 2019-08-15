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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 ölüm 3 soru ve beraat

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
1 ölüm 3 soru ve beraat

TEKİRDAĞ’da yaşayan bir çocuk annesi Sevda Gül (40), 3 Ocak 2017 sabahı deniz kenarında boğulmuş halde bulundu. Olayın ardından sevgilisi Halil Yıldız (44) ve kardeşi Bülent Yıldız hakkında açılan dava, 2 yıl sonra beraatla sonuçlandı.

Geriye ise 3 soru kaldı:

ARAÇLARINI NEDEN DEVRETTİ

Polisler, Gül’ün cesedinin bulunduğu gün iki yıldır birlikte olduğu Halil Yıldız’ı aradı. Ancak Yıldız telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine polisin ulaştığı Halil Yıldız’ın kardeşi Bülent Yıldız ise “Ağabeyimin nerede olduğunu bilmiyorum” dedi. Halil Yıldız, aynı gün saat 16.36’da Sevda Gül’le ortak kullandığı araçla birlikte Tekirdağ Devlet Hastanesi’nin otoparkında bulundu. Yıldız’ın aracı saat 11.50’de noterde kardeşine devrettiği tespit edildi. Bu araç, Sevda Gül’ün üzerine kayıtlıydı.

YANINDA MIYDI DEĞİL MİYDİ

Halil Yıldız ifadesinde, Sevda Gül ile 2 Ocak’ta saat 19.00’da eve gittiklerini, sevgilisinin saat 22.00’de “Kızım merak eder” diyerek yanından ayrıldığını savundu. Yıldız, “Araç kapının önündeydi. Sevda yaya veya minibüsle gitmiştir diye düşündüm. Yolda bulup eve götürürüm diyerek peşinden gittim. Telefonu araçtaydı. Evinin önünde 23.45’e kadar bekledim. Gelmeyince döndüm. Gül’ün kızını aradım, telefona cevap vermedi” dedi. Ne var ki Gül’ün telefon sinyalleri, Yıldız’ın bu ifadesi ile çelişiyordu. Gül ve Yıldız’ın cep telefonlarının saat 23.47’ye kadar iki ayrı noktadan sinyal verdiği anlaşıldı.

İNTİHAR MI KAZA MI CİNAYET Mİ

Adli Tıp’ın raporuna göre Gül’ün suda boğulma sonucu öldüğü, bedenindeki izlerin suda sürüklenme ve kayaya çarpmayla oluşmuş olabileceği kaydedildi. Boğulmanın intihar mı, kaza mı, cinayet mi sonucu meydana geldiğinin belirlenemediği vurgulandı. Kararda, “Boğulma yerinin deniz mi yoksa başka bir yer mi olduğu hususunda değerlendirme yapılamadığı” ifade edildi.

MAHKEME: ŞÜPHEDE KALDI

Halil Yıldız’a ‘kasten öldürme’ iddiasıyla müebbet, kardeşine de ‘delilleri karartma’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Tekirdağ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 5 Temmuz’da beraatla bitti. Gerekçeli kararda Yıldız’ın Gül’ü öldürmesini gerektirecek bir sebebin bulunmadığı kaydedilerek “Sanığın öldürdüğü iddiasının şüphe aşamasında kaldığı” belirtildi.

AİLE: HASSAS ARAŞTIRILMADI

- Gül’ün 18 yaşındaki kızı Şevval Selen, Halil Yıldız’ı suçlayarak “Anneme Halil zarar vermiş olabilir. Annem yüzme bilmez, deniz kenarına dahi yaklaşamaz” dedi. Avukat Fırat Epözdemir ise Gül’ün cesedinde ödem olduğunu, montu, telefonu ve çantasının ise sanığın arabasında bulunduğunu hatırlattı. Epözdemir, “Maktulün ölüm nedeninin cinayet olduğu açık ve nettir. Olayın tam olarak aydınlatılması için konuya daha hassas yaklaşılması gerekirdi” dedi. Boğulmanın nasıl gerçekleştiğinin bile araştırılmadığını anlatan avukat Epözdemir “Kadına karşı işlenen bir cinayet daha aydınlatılsın” diye konuştu.

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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