1 Ocak’ta (bugün) eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş mesailerine ara verdi. Vatandaşlar bazı devlet dairelerinin 1 Ocak'ta hizmet verip vermediğini merak ediyor. Özellikle sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar "Eczaneler bugün açık mı? 1 Ocak’ta (bugün) eczaneler ve sağlık ocakları tatil mi?" gibi sorulara

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler yeni yılın ilk gününde yani bugün (1 Ocak 2020 Çarşamba) kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

31 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.