‘1 Nisan’da İstanbul’da kaybeden olmayacak’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane’de kanaat önderleriyle bir araya geldi.
İmamoğlu’na İYİ Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mehmet Aslan ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile çok sayıda partili eşlik etti. Konuşmasında siyasetteki üslubun ayrıştırıcı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi: “Milletin kalbini kıra kıra, milleti parçalaya parçalaya seçimi kazanmak istemiyorum. Bu seçimlerde iki siyasi parti değil, İstanbul ittifakı kazanacak. İstanbul’un kaybedeni olmayacak. Her partiden insan kazanacak. Çünkü biz herkese hizmet edeceğiz.
1 Nisan İstanbul’un bayram olacak göreceksiniz.”
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