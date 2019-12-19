1 milyon TL Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 1 kişiye çıktı! MPİ 18 Aralık Şans Topu sorgulama ekranı
Her hafta çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyunun 966. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Çekiliş sonrası haftanın şanslı numaraları kamuoyuna duyuruldu. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 26 kişi ise 3 bin 553'er lirayı almaya hak kazandı. İşte, 18 Aralık 2019 Şans Topu sorgulama.
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. 966. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekilişin ardından vatandaşlar, Şans Topu çekilişinde çıkan numaraları araştırmaya başladı. İşte, 18 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bu haftanın kazandıran numaraları.
Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Şans Topu'nun 966. hafta çekilişleri çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı?
Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Aralık ayının üçüncü Şans Topu çekiliş sonuçları çarşamba akşamı belli oldu. 18 Aralık tarihli 966'ncı hafta şans topu çekilişinde şu numaralar çıktı....
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Şans Topu oyunu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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