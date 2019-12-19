1 milyon TL Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 1 kişiye çıktı! MPİ 18 Aralık Şans Topu sorgulama ekranı

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişleri MPİ'nin internet sitesinde canlı olarak takip edildi. 966. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Çekilişin ardından vatandaşlar, Şans Topu çekilişinde çıkan numaraları araştırmaya başladı. İşte, 18 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bu haftanın kazandıran numaraları.

Şans oyunu meraklıların heyecanla beklediği Şans Topu'nun 966. hafta çekilişleri çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar çıktı?

Şans Topu oyununun 966. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 835 bin 908 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 3 bin 553'er lira, 4 artı 1 bilen 338 kişi 364'er lira, 4 bilen 4 bin 698 kişi 32'şer lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 10 kişi 20'şer lira, 3 bilen 116 bin 392 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 851 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 205 bin 306 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Aralık ayının üçüncü Şans Topu çekiliş sonuçları çarşamba akşamı belli oldu. 18 Aralık tarihli 966'ncı hafta şans topu çekilişinde şu numaralar çıktı....

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Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Numara Kaç defa çıktı? En son ne zaman çıktı? 29 167 958. Hafta 15 161 955. Hafta 22 157 945. Hafta 9 153 947. Hafta 23 153 957. Hafta 2 150 943. Hafta 6 148 952. Hafta 5 146 955. Hafta 14 146 958. Hafta 17 146 957. Hafta 24 145 951. Hafta 12 145 954. Hafta 10 144 959. Hafta 13 144 948. Hafta 20 144 943. Hafta 26 143 958. Hafta 19 142 952. Hafta 25 141 948. Hafta 11 141 957. Hafta 8 139 952. Hafta 1 139 959. Hafta 28 139 956. Hafta 18 136 954. Hafta 7 136 948. Hafta 4 132 941. Hafta 27 132 953. Hafta 3 131 957. Hafta 32 131 959. Hafta 16 130 958. Hafta 31 130 957. Hafta 30 129 959. Hafta 33 128 955. Hafta 34 126 959. Hafta 21 121 951. Hafta

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