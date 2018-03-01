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    1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti... Tekrar tutuklandı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    01.03.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    ERGENEKON davasının gizli tanığı olan uyuşturucudan sabıkalı İranlı işadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesi davasındaki tek sanık Orhan Ünğan geçtiğimiz hafta 1 milyon TL kefaletle serbest bırakılmıştı. Savcılık adli kontrolün yetersiz olacağını belirterek karara itiraz etti. Üst mahkeme Orhan Ünğan hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

    1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti... Tekrar tutuklandıArzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç’un içerisinde bulunuğu çip 26 Eylül 2014’te trafik ışıklarında durduğu sırada çapraz ateşe tutuldu. Zindaşti ve Öztunç hayatını kaybetti. Çifte cinayetle ilgili 10 kişiye dava açıldı. Davanın tek tutuklu sanığı ise, iddianameye göre saldırının talimatını verdiği iddia edilen Orhan Ünğan’dı. 

    Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, iki kez müebbet hapisle yargılanan Orhan Ünğan’ı 1 milyon TL kefalet, yurt dışına çıkış yasağı ve her gün imza şartıyla serbest bıraktı. Ancak başka bir suçtan da tutuklu olan Orhan Ünğan cezaevinden tahliye edilmedi. Duruşma savcısı Ercan Gövler mahkemenin kararına itiraz ederek yeniden tutuklama kararı çıkartılmasını istedi. Talebi değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın kaçma şüphesi ve bir den çok sahte kimlik kullandığının daha önce tespit edilmesi nedeniyle yeniden tutuklanmasına karar verdi.

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    Etiketler: kefalet , Büyükçekmece , Ergenekon Davası , Naji Sharifi Zindashti , Arzu Sharifi Zindashti , Devrim Öztunç , Orhan Ünğan , son dakika
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