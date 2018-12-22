1 milyon 200 bin hayat tehlikede

YEMEN’de 4 yıldır iç savaş yaşanıyor. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki çatışmalar açlık ve hastalıkları da beraberinde getiriyor. Türk Kızılay Derneği’nin kampanyasıyla, Yemen için bugüne kadar beş milyon liraya yakın yardım toplandı. Acil beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri desteği için Yemen’deki Lahiç bölgesindeki Alribat Mülteci Kampı’nda bulunan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, izlenimlerini Hürriyet’le paylaştı. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden birinin Yemen olduğunu belirten Kınık, şunları söyledi:

KURAKLIK DA BÜYÜK SORUN





“Burada dünyanın en karmaşık krizlerinden biri yaşanıyor. İç savaş sürerken diğer yanda yoksulluk var. Kuraklık bir başka büyük sorun. Kriz 2015’ten beri artarak derinleşiyor. Ülkedeki 30 milyonluk nüfusun üçte ikisi insani yardıma muhtaç. 1 milyon 200 bin kişi ise insani yardım olmaksızın yaşayamayacak durumda. Savaşta 10 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi yaralı. Bu yaralıların 10 bini kadın ve çocuk. Tıbbi müdahale alamadıklarından ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Durum içler acısı.

5 MİLYON TL YARDIM TOPLANDI





İnsani yardımlarımız hiç durmadı. Kızılay’ın açtığı son kampanyaya büyük destek geldi. Beş milyon liraya yakın bir yardım toplandı. Ama buradaki ihtiyaç çok büyük ve bunun karşılanabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çadırlarda yokluk ve sıkıntı var ama bizi gördüklerinde gülmeye başlıyorlar. Bugün (dün) 3 bin kişiye yönelik gıda kolisi yardımı yaptık. Bu sürekli yapılan yardımımız. Ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptığımız hastaneleri ziyaret edip ihtiyaç tespitinde bulunduk.”

BİR AY YETECEK YARDIM





- KIZILAY kamptaki her aileye yaklaşık bir ay yetecek gıda yardımı yaptı. Yemenlilerin “Türk halkı bizi yalnız bırakmaz, içine düştüğümüz sıkıntıdan bizi kurtarır” dediğini aktaran Kerem Kınık, “Türkiye’den hep bir beklenti var. Barışla ilgili görüşmeler sonlanınca Hudeyde’den ihtiyaç olan bölgelere ulaşmak için imkân olacak” diye konuştu.

400 BİN ÇOCUK AÇ





- “400 bin çocuk açlık içinde. Anneleri yedirecek gıda bulamıyor. Açlık nedeniyle onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Ülkede 3.5 milyon insan evini terk edip başka şehirlere göç etmiş durumda. Şu anda Hudeyde’den kaçmış insanların bulunduğu Alribat Kampı’ndayız. Şartlar çok ağır. İnsanların gıda bulamaması, içme suyuna erişim ve sağlık hizmeti alamaması, durumu her gün daha karmaşık bir hale getiriyor. İnsanların yüzünde ümitsizlik var. Çocuklar gülmüyor. Babalarının başları önde.”

4 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞ

- YEMEN, 2014’te İran destekli Husilerin başkent Sana’da meşru hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun meşru hükümeti yeniden tesis etmek için Husilere yönelik Mart 2015’te operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı. Dördüncü yılındaki savaş, Yemen’in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkıma uğrattı. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen’deki durumu ‘dünyanın en büyük insani felaketi’ olarak tanımlıyor. 30 milyon civarındaki nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında olan Yemen; açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği insanlık dramına sahne oluyor. 2015’ten bu yana devam eden iç savaşta çoğu sivil olmak üzere 10 bin kişi hayatını kaybetti. Savaş ülkeyi ‘dev bir açlığın’ eşiğine getirdi. BM yaşanması an meselesi olan açlık krizinden ülke nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 14 milyon kişinin etkileneceğini söylüyor. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçen hafta İsveç’te bir araya gelen Yemen hükümeti ile Husiler, özellikle insani yardımlar için kritik önem taşıyan Hudeyde kentinde kalıcı bir ateşkes için anlaşmıştı.

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