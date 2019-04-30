1 Mayıs'ta (yarın) okullar tatil mi? | 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı (yarın) işçi ve emekçiler tarafından tüm yurtta kutlanacak. Bununla beraber '1 Mayıs resmi tatil mi?' sorusu, internette en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Yarınki planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar 1 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta (yarın) okullar tatil mi? İşte, 1 Mayıs'la ilgili merak edilenler...

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs için okullar tatil mi sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emek ve Dayanışma günü olarak 2009 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 1 Mayıs, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1 MAYIS'TA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Salı günü okullar tatil mi sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanılması nedeniyle tüm yurtta okullar tatil olacak.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2019 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün “1 Mayıs” olarak belirlendi.

Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.

12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.