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    1 Mayıs'ta noterler ve devlet daireleri açık mı?

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs'ta noterler ve devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Devlet dairelerindeki işlerini 1 Mayıs günü halledecek olan vatandaşlar, devlet dairelerinin çalışma programını merak ediyorlar. Peki, 1 Mayıs'ta noterler ve devlet daireleri açık mı?

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlanacak olan '1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda okullar ve pek çok kurumda 1 günlük tatil ilan edilmesinin ardından devlet dairelerinde ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, bu tarihte devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladılar. Peki, 1 Mayıs'ta noterler ve devlet daireleri açık mı?

    1 MAYIS'TA NOTER AÇIK MI?

    1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 02 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

    1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

    Dünyada 1890’lı yıllara uzanan bu bayram, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

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