1 Mayıs'ta noterler açık mı?
1 Mayıs'ta noterlerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Noterler aracılığıyla yapacakları çeşitli işleri, 1 Mayıs günü halledecek olan vatandaşlar, noterlerin o gün için çalışma programını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde kutlanacak olan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde okullar ve pek çok kurumda 1 günlük tatil ilan edilmesinin ardından, noterlerde işleri olan vatandaşlar, bu tarihte noterlerin çalışıp çalışmayacağını sorgulamaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan 2 Mayıs Perşembe günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 2 Mayıs günü gerçekleştirilecek.
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