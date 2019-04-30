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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı?

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1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı?

Kargolar yarın çalışıyor mu sorusu, gönderi yapacak ya da kendilerine gelecek olan paketlerin teslimat durumunu merak eden birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü kargolar açık mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, buradan alacakları cevaba göre harekete geçecek. Peki, yarın kargolar çalışıyor mu? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında kargolardan alınan resmi bilgiler

1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusu, paket gönderecek ya da teslim alacak olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, yarın kargolar açık mı olacak? İşte, vatandaşların araştırdığı o konu hakkında kargolardan aldığımız 

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

Yurtiçi Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

MNG Kargo açıklaması: 1 Mayıs Çarşamba günü MNG kargo şubeleri hizmet verecektir.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Çarşamba günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır. 

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın hizmet vermeyecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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