Bankalar ve kargolar çalışıyor mu konusuna açıklık getirmek isteyen vatandaşlar, işlerini halletmek istedikleri kurumların açık ya da kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı. Bankalar ve kargolar açık mı sorusu 1 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakını çekti. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar ve kargolar çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.