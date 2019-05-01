1 Mayıs’ı kutladı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün belediye binasının avlusunda toplanan İBB çalışanları ve sendika temsilcileriyle birlikte 1 Mayıs’ı kutladı.
1 Mayıs marşının da çalındığı avluda çalışanlara karanfil dağıtan İmamoğlu, “Haince yapılan darbe girişiminde, 15 Temmuz’da yaşamını kaybeden çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza rahmet diliyorum” dedi. İmamoğlu dün kısa bir İstiklal Caddesi turu da yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, yüzlerce kişiyle selfie çektirdi.
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