1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

Bu yıl salı gününe denk gelen ve dünya çapından birçok ülkede yıllardır işçiler ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 1 Mayıs tatili hakkında araştırma yapıyor. Peki, ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan 1 Mayıs bu yıl tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

2018 RESMİ TATİLLER

Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI