Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

    1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayına girmemize kısa bir süre kala, 1 Mayıs tatil mi sorusu, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Resmi olarak, Emek ve Dayanışma Günü olarak bilinen 1 Mayıs'ın tatil olup olmayacağı ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

    Bu yıl salı gününe denk gelen ve dünya çapından birçok ülkede yıllardır işçiler ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 1 Mayıs tatili hakkında araştırma yapıyor. Peki, ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan 1 Mayıs bu yıl tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

    1 MAYIS NEDİR?

    1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

    2018 RESMİ TATİLLER

    Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

    01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

    23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

    14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

    16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

    17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

    15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

    30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

    29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

    Etiketler: 1 Mayıs tatil mi? , 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri