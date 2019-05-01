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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

1 Mayıs Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Milli Piyango Şans Topu çekiliş sorgulama

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1 Mayıs Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Milli Piyango Şans Topu çekiliş sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve her hafta zengin olma umudu kuran vatandaşları hayallerini kavuşturan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu oyununun 933. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 1 Mayıs Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Şans Topu oyununun 1 Mayıs tarihli 933. hafta çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) noter huzunda düzenlediği kura çekilişleri ile belli oldu. Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta çekilişinde  5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği Şans Topu'nda bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu ve ikramiye kazandırdı? İşte, 1 Mayıs Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.

1 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurunda saat 21.15'te başlayan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nun 933. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

 7,17,26,28,29+7

1 Mayıs Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Milli Piyango Şans Topu çekiliş sorgulama

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ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 932'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 557 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 229 kişi 291'er lira, 4 bilen 2 bin 972 kişi 29 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 184 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 231 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 218 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 879 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Zonguldak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

 

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