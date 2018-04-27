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    1 Mayıs resmi tatil mi?

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs resmi tatil mi araması vatandaşlar tarafından internette en çok cevabı aranan sorular arasında arasında yer alıyor. Bunun kadar merak edilen bir diğer konu da 30 Nisan'ın tatil olup olmayacağı. 1 Mayıs'ın salı gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar 30 Nisan pazartesi günü tatil ilan edilecek mi? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar

    Kısa bir süre önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile üç günlük bir tatil fırsatı yakalayan vatandaşlar, şimdi de 30 Nisan ve 1 Mayıs için araştırma yapıyor. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs bu yıl salı gününe denk geliyor, hem öğrenciler hem de veliler pazartesi gününün durumunu merak ediyor? Peki 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? İşte 2018 yılı tatil takvimi!

    30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde resmi kanallardan açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

    Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

    2018'DE KAÇ GÜN TATİL KALDI?

    - Hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

    - Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    - 15 Temmuz tatili hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazar günü.

    - 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

    - 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

    - Yılın son resmi tatili 29 Ekim bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil gündemde olacak.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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