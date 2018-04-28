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    1 Mayıs resmi tati mi olacak? Hafta sonu 4 günlük tatil trafiği

    Hürriyet Haber
    28.04.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs resmi tatil olacak mı sorusu, özellikle hafta sonu tatilini birleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından tatil olması beklenen ancak herhangi bir açıklama yapılmayan 30 Nisan'ı yıllık izinlerinden düşüren birçok vatandaş, 4 günlük tatil için şehir dışına akın etti. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? Kimler bu tatilden faydalanabilecek? İşte, 30 Nisan ve 1 Mayıs hakkında bazı bilgiler

    1 Mayıs tatil mi sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Öğrenci, memur ve özel sektör çalışanlarının araştırdığı 1 Mayıs resmi tatil mi konusu, beraberinde 30 Nisan'ı da getirdi. Peki, 1 Mayıs'ın bir önceki günü olan ve pazartesi gününe denk gelen 30 Nisan tatil olacak mı? İşte, bu günlere dair detaylı bilgiler

    30 NİSAN TATİL OLACAK MI?

    30 Nisan'ın tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu günün pazartesi gününe denk geliyor olması nedeniyle bazı vatandaşlar yıllık izin alarak tatillerini birleştirdi ve 4 günlük tatile çıktı.

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

    1 MAYIS HAZIRLIKLARI BAŞLADI

    İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada kutlamaların yapılacağı Maltepe miting alanı ve İstanbul genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlandığı belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanında gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzerg?hlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz."

    CUMA GÜNÜNE TATİL TRAFİĞİ

    1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tatil olmasından dolayı hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler yollara dökülürken, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı.

    Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramının Salı gününe denk gelmesi ve tatil olması nedeniyle haftasonu tatilini birleştirmek isteyen İstanbullular mesai saatinin bitimiyle birlikte yollara döküldü. 1 Mayıs tatiliyle beraber 4 gün izin yapmak isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi şu anki verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63’e çıktı.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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