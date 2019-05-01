1 Mayıs otobüsler ve metro çalışıyor mu? Metro bugün açık mı?
İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs'ta kapatılan yollar ve metro durakları, belediyenin resmi hesapları üzerinden yayımlandı. Peki, İstanbul'da otobüsler ve metro bugün çalışıyor mu? İşte, iptal edilen güzergahlar ve kapatılan duraklar
İstanbul'da bugün otobüsler ve metro çalışıyor mu sorusu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında birçok noktada etkinlikler gerçekleştirilecek olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Peki, bugün otobüsler ve metro çalışacak mı? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
1 MAYIS'TA OTOBÜSLER VE METRO ÇALIŞACAK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da bazı ulaşım araçları hizmet vermeyecek ya da kısmi hizmet gerçekleştirecek. İETT'den gelen açıklamaya göre otobüs hatları cumartesi tarifesi ile hizmet verecek. İşte, resmi kurumlardan gelen o açıklamalar;
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Çarşamba günü M2 metrosunun Osmanbey, Taksim ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.
TF2 Eyüp-Piyerloti teleferik hattı, bakım ve revizyon çalışmaları nedeni ile 8 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında işletmeye kapatılmıştır.
"Sayın yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, otobüsler Cumartesi sefer tarifesi uygulanacaktır."
"Sayın yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, Tünel ve Nostaljik Tramvay hatlarımız hizmet vermeyecektir."
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