1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat

"BEN TAKSİM'İN DIŞINDA YAKALANDIM"



İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 4 sanık ve avukatları katıldı.



Esas hakkında savunma yapan sanık C. S., "Ben suç işlemedim. Suçu işleyenler başta Başbakan olmak üzere diğer devlet görevlileridir. Asıl onların yargılanmasını istiyorum" dedi. Sanık E. Ö. de yasaya göre 1 Mayıs'ın bayram ilan edildiğini belirterek, "Sadece Taksim'de kutlanması yasaktı. Ben de Taksim'in dışında yakalandım. Polisler bana işkence yaptı. Haklarında şikayetçi oldum. Soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın da bu dava dosyasına konulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

"POLİSLER ÖNÜNE GELENİ GÖZALTINA ALIYORDU"



Sanık R. C. da olayların çıktığı sırada belediye otobüsünde olduğunu, atılan gazlardan etkilendiğini anlatarak, "Belediye otobüsü istikamet değiştirip istemediğimiz yerde inmek zorunda kaldık. Polisler önüne geleni gözaltına alıyordu. Beni de gözaltına aldılar. Saatlerce kelepçelenerek bekledik. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

"BARIŞÇIL GÖSTERİDE BULUNDUM"



Sanık Z. Y. ise "Devletin resmi gün ilan ettiği o gün de Anayasanın bana verdiği haklarımı kullandım. Ben suç işlemedim. Barışçıl gösteride bulundum" şeklinde konuştu.

AYRI AYRI BERAATLERİNE...



Sanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme hakimi tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi. Gerekçeli hükmün daha sonra açıklanacağının belirtildiği kararda, "Her ne kadar sanıklar hakkında kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları için mahkememizde kamu davası açılmış ise de, toplanan delillere göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızın 90. maddesi göz önüne alındığında sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle ayrı ayrı beraatlerine..." denildi.

SANIKLAR 3 YILA YARGILANIYORLARDI...



2911 Sayılı yasanın izinsiz gösteri düzenleyen 28. maddesine muhalefetten yargılanan tüm sanıklar hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 2013 1 Mayıs'ın da valilik tarafından çalışma olduğu gerekçesiyle Taksim'de kutlamalar yasaklanmış, buraya çıkmaya çalışan gruplara da müdahale edilmişti.