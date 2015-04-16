Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat

    1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat

    Ümit TÜRK İSTANBUL / DHA
    16.04.2015 - 16:31 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs 2013'te, Mecidiyeköy ve Şişli civarında toplanarak Taksim'e çıkmaya çalışan 33 kişi hakkında izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları iddiasıyla açılan kamu davasında mahkeme tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

    "BEN TAKSİM'İN DIŞINDA YAKALANDIM"

    İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 4 sanık ve avukatları katıldı.

    Esas hakkında savunma yapan sanık C. S., "Ben suç işlemedim. Suçu işleyenler başta Başbakan olmak üzere diğer devlet görevlileridir. Asıl onların yargılanmasını istiyorum" dedi. Sanık E. Ö. de yasaya göre 1 Mayıs'ın bayram ilan edildiğini belirterek, "Sadece Taksim'de kutlanması yasaktı. Ben de Taksim'in dışında yakalandım. Polisler bana işkence yaptı. Haklarında şikayetçi oldum. Soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın da bu dava dosyasına konulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

    "POLİSLER ÖNÜNE GELENİ GÖZALTINA ALIYORDU"

    Sanık R. C. da olayların çıktığı sırada belediye otobüsünde olduğunu, atılan gazlardan etkilendiğini anlatarak, "Belediye otobüsü istikamet değiştirip istemediğimiz yerde inmek zorunda kaldık. Polisler önüne geleni gözaltına alıyordu. Beni de gözaltına aldılar. Saatlerce kelepçelenerek bekledik. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

    "BARIŞÇIL GÖSTERİDE BULUNDUM"

    Sanık Z. Y. ise "Devletin resmi gün ilan ettiği o gün de Anayasanın bana verdiği haklarımı kullandım. Ben suç işlemedim. Barışçıl gösteride bulundum" şeklinde konuştu.

    AYRI AYRI BERAATLERİNE...

    Sanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme hakimi tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi. Gerekçeli hükmün daha sonra açıklanacağının belirtildiği kararda, "Her ne kadar sanıklar hakkında kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları için mahkememizde kamu davası açılmış ise de, toplanan delillere göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızın 90. maddesi göz önüne alındığında sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle ayrı ayrı beraatlerine..." denildi.

    SANIKLAR 3 YILA YARGILANIYORLARDI...

    2911 Sayılı yasanın izinsiz gösteri düzenleyen 28. maddesine muhalefetten yargılanan tüm sanıklar hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 2013 1 Mayıs'ın da valilik tarafından çalışma olduğu gerekçesiyle Taksim'de kutlamalar yasaklanmış, buraya çıkmaya çalışan gruplara da müdahale edilmişti.

     

    Etiketler: Gezi , Mahkeme kararı , arşiv haber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri