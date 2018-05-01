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    1 Mayıs bildirisini okurken fenalaştı

    AA
    01.05.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Edirne ve Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü adına hazırlanan metni platformda okurken fenalaşan işçi Kamile Demir'e müdahaleyi Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu yaptı.

    DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği üyelerinden oluşan kortej, trafiğe kapatılan yoldan, pankartlarla Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama alanına yürüdü.

    Burada kurulan platformda hazırlanan metni okuyan işçi Kamile Demir, ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üretenler ve emeğiyle var edenlerin işçiler ve emekçiler olduğunu, her türlü sömürünün son bulması gerektiğini kaydetti.

    1 Mayıs bildirisini okurken fenalaştı

    Açıklamasını okuduğu sırada fenalaşan Demir'e, tıp doktoru Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı ve Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu ilk müdahaleyi yaptı.

    Daha sonra metni okumaya Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko devam etti.  Daha sonra gruplar halay çekti.

    1 Mayıs bildirisini okurken fenalaştı

    Kırklareli

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Lüleburgaz eski hükümet konağı önünde toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü.

    Burada açıklama yapan Tüm-Bel Sen Kırklareli Şube Başkanı Burcu Putuş, 1 Mayıs'ın işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu anlattı.

    1 Mayıs'ın Türkiye'nin bir çok yerinde kutlandığını belirten Putuş, işçilerin özgürce ve onurlu yaşamları için meydanlara çıktığını ifade etti.

    Konuşmaların ardından, bir süre slogan atan grup, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

    Etiketler: 1 mayıs kutlamaları , gündem
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