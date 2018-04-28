Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    Enver ALAS - Cansel KİRAZ (DHA)
    28.04.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    78'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

    Kazancı Yokuşu'nda buluşan grup, '1 Mayıs Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankartı açtı. Anma töreninin yapılacağı alanda polis güvenlik önlemi alırken, grup polis  bariyerleriyle kapatılan alanda önce saygı duruşu ardından da basın açıklaması yaptı. 

    Grup adına konuşan Yunus Bircan, 41 yıl önce 1 Mayıs'ta yaşanan olaylara hatırlatarak, "41 yıl önce bu meydanda 500 bin işçi, emekçi, kadın genç, silahlı bombalı saldırıya uğradı. Taksim Kazancı Yokuşu'nda 8'i kadın 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı" diye konuştu. Bircan, konuşmasında Taksim Meydanı'nın aynı zamanda kamusal alan olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün de Taksim'de kutlanması gerektiği söyledi Grup basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler adına ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Grup daha sonra alandan ayrıldı.

    1 Mayıs 1977de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşunda anıldı

    Etiketler: Kazancı Yokuşu'nda anma , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri