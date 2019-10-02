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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim

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1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde ateşlediği silahtan çıkan merminin Necmi Çelik'in (57) başına isabet ederek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tunç (45), ''Ben farklı yöne ateş ettim, benim silahımdan çıkan kurşun ona isabet etmedi'' diyerek, tahliyesini istedi.

Olay, İnegöl ilçesi Dömez Mahallesi'nde geçen yıl 7 Ekim günü meydana geldi. Bir düğünde davetlilerden bazıları, silahla havaya ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, düğünün olduğu mahallede inceleme yaptı. Düğünde çekilen görüntülere el koydu. Görüntüleri tek tek inceleyen jandarma, düğünde silahla ateş edenleri tespit etti. Şüphelileri gözaltına alan jandarma, Necmi Çelik'in ölümüne neden olan kurşunun, Ramazan Tunç'un silahından çıktığını tespit etti. Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

"ONU BEN ÖLDÜRMEDİM"

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Ramazan Tunç, savunmasında, "Düğünde ateş ettim ama benim silahımdan çıkan kurşun Necmi Çelik'e isabet etmedi. Ben farklı yöne doğru ateş ettim, onu ben öldürmedim'' diyerek, tahliyesini istedi.

1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ramazan Tunç’a 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

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