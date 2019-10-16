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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa SUİÇMEZ/DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı

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1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı

ÇANAKKALE'de Afganistan uyruklular arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinden 2'si, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek, salıverildi. Serbest bırakılan 6 şüpheli ise Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bıçaklı kavga, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta yaşandı. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Atikullah Atikul öldü. Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli ise ağır yaralandı. Yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Afgan'ı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Navid Jan Samadi ve Vahidullah Ibrahimi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak salıverildi.

Serbest bırakılan Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Najibullah Najib, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Öte yandan Mohammad Göl Mohammadi ve Mohammad Zaker Kabuli'nın, tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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