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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

1 Kasım'da başlayacak! İstanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı

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1 Kasım'da başlayacak! İstanbul'da çakarlı araç denetimleri artırıldı

Çakarlı araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atunizade-Kısıklı ayrımında yetkisiz çakarlı araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar lamba kullanan araçlara idari para cezası verildi

15 Temmuz Köprüsü Altunizade-Kısıklı ayrımında ekipler çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşları polisleri de durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Kameraya yansıyan denetimde bir sürücünün, polisleri görünce çakarları kapatması, bunu farkeden trafik ekiplerinin aracı durdurması yer alıyor. Sürücüye yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL ceza uygulandı.

1 KASIM’DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ’yetkisiz çakarlı araç’ kullanımının 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda ’çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ekiplerin çakar denetimleri havadan da fotoğraflandı.

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