1 hafta sonra 'özel' cenaze
İstanbul Fatih’teki evlerinde geçen salı günü siyanürle intihar eden Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri, Mersin’deki üvey kardeşlerin izni ile aile dostları Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen tarafından dün Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Alkan ve Egemen, cenazeleri siyanürden etkilenmemeleri için maske ve özel kıyafetlerle görebildi.
Kozlu Gasilhanesi’ne götürülen cenazeler burada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen özel bir ekip tarafından yıkandı. İşlemler sırasında AFAD ekibi de gasilhaneye gelerek incelemelerde bulundu. Özel kıyafetler giyen ve yüzlerine gaz maskesi takan AFAD ekipleri cenazelerin yıkandığı bölmelerde ellerindeki cihazlarla zehirli gaz ölçümü yaptı. Yaklaşık yarım saat süren incelemelerin ardından AFAD ekibi gasilhaneden ayrıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen özel ekip daha sonra yıkama işlemini bitirdi. Cenazeler burada hazırlanarak cenaze namazlarının kılınacağı Fatih’teki Albayrak Camisi’ne getirildi. Görevliler özel kıyafetler ve maskelerle cenazeleri araçlardan indirerek üzeri kâğıtlarla kaplanmış musalla taşına koydu. Yetişkin kardeşlerin hayatını kaybettiği evin yakınında bulunan camideki törene mahalle sakinleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Oya Yetişkin’in çalışma arkadaşları ve CHP üyeleri katıldı. Törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü. Kardeşlerin defni için hazırlanan yerler iki mezar boyunda, 3 metre kazıldı. Mezarların içlerine ise kireç döküldü. Cenazeler tabutlar ile birlikte toprağa verildi.
CHP’DEN KOMİSYON ÖNERİSİ
Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “toplu intiharların Türkiye’de artık sosyal bir sorun haline dönüştüğünü” savunarak TBMM’nin konuyu araştırmak için komisyon kurmasını önerdi.
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