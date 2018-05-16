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    1 hafta oldu evine dönmedi

    Gökhan İÇKİLLİ / DHA
    16.05.2018 - 22:01 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’un Havza ilçesi Erikbelen Mahallesi’nde oturan Zinet (32) ve Hasan Arslan (32) çiftinin kızları Sevda (15), 9 Mayıs’ta Kuran kursuna gitmek için evden çıktı ancak bir daha eve dönmedi.

    Kursa da gitmediği belirlenen Sevda’yı bulamayan ailesi polise başvurdu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, mahalle mahalle, sokak sokak her yerde aradıkları kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyledi.

    Hasan Arslan, “Kızımı kaçırdıklarını düşündüğüm ailenin isimlerini emniyete ve jandarmaya verdim. Kızımın hayatından endişeliyim” dedi. Zinet Arslan ise “Bahçe suluyordum. Kızım yanıma geldi ve Kuran kursuna gitmek için benden izin aldı. Evden çıktı ve bir daha dönmedi. O günden beri kızımdan bir ses bile duymadım. Benim kızım daha okul çocuğu. Ne bir gören ne de duyan var. Kimse görmemiş. Ben çocuğumun canından da endişe ediyorum. Çocuğumun kimliği de evde. Hiçbir şey almamış” dedi. 

    Etiketler: Samsun , Kayıp , gazetehaberleri , gündem
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