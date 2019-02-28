1 günlük nöbete 7.5 yıl istemi
Özgür Gündem gazetesine destek amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılarak bir gün genel yayın yönetmenliği yapan gazeteciler Ahmet Nesin, Erol Önderoğlu, akademisyen Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı dava karar aşamasına geldi.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in “suç işlemeye tahrik, örgüt propagandası yapmak” suçlamalarından 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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