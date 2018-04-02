Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1 günlük bebeği ağaç altına terk ettiler

    1 günlük bebeği ağaç altına terk ettiler

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
    02.04.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çarşafa sarılı vaziyette ağaç altına terk edilmiş henüz 1 günlük erkek bebek korumaya alındı. Bebeğe, kendisini hastaneye getiren iki askeri personelin adı olan 'Abdullah Samet' ismi verildi.

    Ilıca Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında boş arazideki ağacın çevresinden ağlama sesi duyanlar, kontrol ettiklerinde çarşafa sarılı şekilde terk edilmiş yeni doğmuş bebek buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bebek Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yenidoğan servisinde kuvöze alınan, 1 günlük olduğu ve kordon bağı kesilmemiş bebeğe, hemşireler tarafından kendisini hastaneye getiren iki askerin adı olan 'Abdullah Samet' ismi konuldu.

    Bebekle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi'ne bilgi verildi. Jandarma ekipleri bebeğin anne ve babasını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturmadan sonuç alınamazsa bebeğin evlat edindirilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerine teslim edileceği belirtildi.

    Etiketler: ANTALYA , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri