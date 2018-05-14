1 gözlem noktası kaldı

TSK, Twitter hesabından 10 numaralı 11’inci gözlem noktasının tamamlanıp faaliyete geçtiğini duyurdu. Yeni gözlem noktasının Hama’nın kuzeybatı mevkisinde Bayt Ahmad Kaddur bölgesindeki Ghab Plains’te olduğu öğrenildi. 10’uncu gözlem noktası da geçen çarşamba günü Halep’in güneybatı mevkisinde kalan bölgede faaliyete geçmişti.

GÜNEYBATI DA ÇEVRELENDİ

Yeni gözlem noktası daha önce Türkmendağı bölgesi ile Murak bölgesine kurulmuş gözlem noktaları arasında bulunuyor. Böylece TSK, İdlib’in güneybatı hattını da çevrelemiş oldu. TSK Astana anlaşması uyarınca İdlib’de toplam 12 gözlem noktası kuracak. Geriye kalan bir gözlem noktasının da en kısa sürede kurulacağı bildirildi.



