1 Eylül'de düğün heyecanı
Kılıçdaroğlu Ailesi’nde düğün heyecanı yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan’la 1 Eylül’de dünya evine girecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül’de düzenlenecek törenle Mine Alşan’la dünya evine girecek. Güney Kore'de ‘Siyasette Kayırmacılık’ üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmış, çift, geçen nisan ayında Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı. Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı. Mart ayında terhis olan Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğün, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak. Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışta bulunmalarını istedi. ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.
NİKÂHI TAŞDELEN KIYACAK
Düğünde genç çiftin nikâhını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikâh şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılacağı belirtiliyor. Törene mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi.
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