1 doz ilacı 90 bin Euro... "Kızım gözlerimin önünde ölüyor"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 1.5 yaşındaki Suriyeli Hala el Kadı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası. 6 aylıkken hareket etmemeye başlamasıyla hastalığı fark edilen Hala’nın 4 yıl boyunca, yılda 5 kez özel bir ilaç alması gerekiyor. Ankara’da bir tıp merkezinden temin edilebilen ilacın tek dozu ise 90 bin Euro.
Hürriyet’e konuşan Hala’nın babası Yaser el Kadı, “Kızım gözlerimin önünde ölüyor. 4 yıl boyunca yılda 5 kez özel bir ilaç alması gerekiyor. Ankara’daki bir merkezde bu ilaç var ancak tek dozu 90 bin Euro (531 bin TL). Bir ay önce oldukça kötü bir halde hastaneye getirdik. Nefes almıyordu, ölüyordu. Rahat nefes alabilmesi için 2 kez ameliyat geçirdi. Hâlâ yoğun bakımda yatıyor” dedi.
Baba Yaser el Kadı, doktoru aracılığıyla SMA ilacının temini için Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuruya önce olumlu, sonra ise olumsuz cevap verildiğini söyledi. Çareyi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) tıbbi yardım programına başvurmakta bulan Kadı’ya başvurusundan aylar sonra minik Hala için henüz bir sponsor ülkenin bulunamadığı söylenmiş. Baba Kadı, tüm çaresizliğe rağmen Hala’nın sağlığına tekrar kavuşması için umudunu yitirmediğini söylüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle