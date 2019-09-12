1 dava ve 3 kez değişen karar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt (21), Muğla’da 12 Mayıs 2010’da çıkan olaylarda polis Gültekin Şahin’in silahından çıkan kurşunla ölmüştü. Şahin, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 9 Eylül 2012’de müebbet hapse çarptırıldı. Ardından ceza 8 yıla indirildi ve Şahin tahliye edildi. Kararı 2014’te bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Şahin’in ‘haksız tahrikle kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.
2015’te görülen davada 16 yıl
hapis cezası alan polis yine tutuklandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2018’de görüş değiştirerek ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza verilmesini talep etti. Kurt’un bulunduğu gruptan taş atıldığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi yapılmasından ötürü cezada indirimine gidildi. Gültekin Şahin, bir kez tahliye edildi. Dün
üçüncü kez görülen davada Şahin’e bu kez 12 yıl hapis verildi, ardından ceza 7 yıl 6 aya indirildi. Şerzan Kurt’un ailesinin avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.
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