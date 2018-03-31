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    1 bebekten 2 ton atık

    Ramazan ÇETİN / DHA
    31.03.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, bir bebeğin tuvalet eğitimini tamamlayana kadar ortalama 6 bin bebek bezi kullanıldığını, bunların oluşturduğu atık miktarının 2 tonu bulduğunu söyledi.

    Palamutçu, tüm dünyadaki bebek sayısı dikkate alındığında ortaya büyük bir çevre kirliliği çıktığına dikkati çekti. Prof. Dr. Palamutçu, tek kullanımlık bebek bezlerinin geri dönüşüm olanaklarının yapılandırılması ve yeni nesil yıkanabilir bezlerin kullanılmasının önemine değinerek, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve çevreye olan duyarlılığın arttırılması gerektiğini ifade etti.

    Bebek bezlerinin yaklaşık 13-14 farklı bileşenden oluşan kompleks bir ürün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Palamutçu şunları söyledi: “İyi tasarlanmış bebek bezlerinde, mühendislik çalışmaları yardımıyla dolgu maddelerinden daha az miktarda kullanarak, beklenen performanstan ödün vermeden ihtiyaç olduğu kadar emicilik sağlayabilirsiniz. Gereksiz hammadde ile doldurup, israfın ve çevresel atığın çoğalmasındansa, doğru ve iyi tasarlanmış bebek bezleri ile çevresel atık oranının azaltılması mümkün.”

    Etiketler: bebek bezi , gazetehaberleri , gündem
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