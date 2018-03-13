1 ayda 50 bin araca ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında yeni yapılan protokolle, EDS kameraları 8 Şubat’ta yeniden devreye sokuldu. Emniyet, EDS kameralarının yeniden devreye sokulmasını, “Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan EDS yeni yayımlanan usul ve esaslara göre eklemeler de yapılarak revize edildi” diyerek duyurdu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 455 noktasında kurulu EDS kameralarıyla denetimlere başladı. 8 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 50 bin 304 sürücüye 11 milyon 148 bin lira para cezası kesildi. Ceza makbuzları taşıt sahiplerinin adreslerine gönderildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, EDS kameralarının devreye sokulmasıyla birlikte İstanbul’daki kaza sayısında azalma olduğunu söyledi.

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ 1. SIRADA

İstanbul’da 1 ayda 17.911 kişi emniyet şeridini ihlal etti. Bu kişilere 235’er lira ceza kesildi.

Hız sınırını yüzde 30’un altında aşan 12.936 kişiye 235’er lira ceza kesildi.

Hız sınırını yüzde 30’un üzerinde aşan 1.783 kişiye 488’er lira ceza kesildi.

Tramvay yolunu ihlal eden 349 kişiye 108’er lira ceza kesildi

Dur çizgisini ihlal eden 159 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

Dönüş yasağını ihlal eden 19 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

Kırmızı ışıkta geçen 8. 811 kişiye 235’er lira ceza kesildi.

Offset tarama ihlali yaptığı tespit edilen 1.114 kişiye 108’er lira ceza kesildi

Park ihlali yaptığı tespit edilen 1.541 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

Ters yönde gittiği tespit edilen 44 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

MOBİL EDS DE ÇALIŞTI

Mobil EDS ile park ihlali yaptığı tespit edilen 406 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

Mobil EDS ile duraklama ihlali yaptığı tespit edilen 5.069 kişiye 108’er lira ceza kesildi.

Mobil EDS ile ters yöne girdiği tespit edilen 53 kişiye 108’er lira ceza kesildi

Mobil EDS ile emniyet şeridi ihlal ettiği tespit edilen 9 kişiye 235’er lira ceza kesildi.

Mobil EDS ile offset tarama ihlali yapan 100 kişiye 108’er lira ceza kesildi.