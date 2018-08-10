1 ay oldu... Anne, baba tutuklu
TOKAT Turhal’da, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3.5) arama çalışmalarından 1 aydır sonuç alınamadı.
Kayıp ihbarı sonrasında yaylaya sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakmıştı. Kaybolduğu tarihten itibaren 30 gün geçmesine, yaylanın didik didik aranmasına rağmen minik Evrim bulunamadı.
Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeler veren Dilek - Burhan Atış çifti ise halen cezaevinde.
Burhan Atış’ın kayıp kızı için “Traktörden düşüp öldü, gömdüm” dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulunmuştu. Evrim’in öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, birçok noktada kazı çalışması yapmasına rağmen küçük kızın izine ulaşamadı.
Aile fertleri ve yakınlarının telefonlarının incelemesinden de sonuç alınamadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle