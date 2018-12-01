Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi | 1 Aralık Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 171'inci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 171'inci hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 1 Aralık 2018 tarihli bin 171'inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 621 bin 741 lira 3 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 148 kişi 4 bin 850 lira 45'er kuruş, 4 bilen 7 bin 133 kişi 75 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 470 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
1 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı bin 171'inci hafta çekilişi sonucu kazanan şanslı numaralar; 6 - 17 - 20 - 31 - 32 - 47
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan çekilişinde 6 rakamı da doğru bilen çıkmadı. 917 bin 91 lira 30 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. 5 bilenler 4 bin 89 lira 65'er kuruş, 4 bilenler 63 lira 20'şer kuruş, 3 bilenler 10 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
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