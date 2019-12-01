1 Aralık Kandilli son depremler listesi! Deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 1 Aralık Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 1 Aralık Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 1 Aralık tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.12.01 09:07:20 40.3342 42.1588 5.0 -.- 3.9 4.1 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
2019.12.01 06:39:15 39.8543 33.8513 2.1 -.- 2.2 -.- CONGAR-DELICE (KIRIKKALE)
2019.12.01 06:19:48 38.3787 44.4243 76.2 -.- 2.5 -.- KASKOL-BASKALE (VAN)
2019.12.01 06:05:04 40.7063 27.4522 13.5 -.- 2.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 06:05:04)
2019.12.01 05:52:32 40.7077 27.4590 12.8 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 05:52:32)
2019.12.01 03:34:47 38.8480 43.6762 5.6 -.- 2.2 -.- OTLAKBASI-MURADIYE (VAN)
2019.12.01 03:31:59 37.0315 37.7057 7.9 -.- 1.3 -.- KOCATEPE-NIZIP (GAZIANTEP)
2019.12.01 00:22:18 39.5855 26.0492 4.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
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