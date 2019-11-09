1. ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ile okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim öğretim döneminde neredeyse ilk 2 ayın tamamlanmasıyla, 1. ara tatil için geri sayım başladı. Özellikle ara tatilde şehir dışına çıkmayı planlayan veliler ve öğrenciler, kasım ayında başlayacak olan ilk ara tatil takvimini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Peki, 1. ara tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ile okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2019 2020 tatil dönemleri hakkında detaylı bilgiler.
"Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?" sorusu, kasım ayı ile beraber gündeme geldi. Sınav ve sözlülere hazırlanan öğrenciler, bu sene ilk kez uygulamaya koyulan ara tatil dönemleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu bilgileri öğrenen vatandaşlar, tatil hazırlıklarını okulların kapanacağı tarihe göre ayarlayacaklar. Peki, ilk ara tatile kaç gün kaldı? Kasım tatili kaç gün? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
1. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ETKİNLİKLERLE DOLU ARA TATİL MODELİ
"Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli" doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ara tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırlayarak gerekli planlamaların yapılması için 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı.
Her il müdürlüğü, etkinlik listesinde yer alan temalar çerçevesinde, başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kendi etkinlik programını tasarlayacak.
Bakanlık, ilk ara tatille birlikte ülke genelinde yapılacak etkinliklerin planlanması ve duyurulması için "Ara Tatil Çocuk Etkinlik İletişim Koordinasyon Birimi" de kurdu. Bu birim, etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde Bakanlık ile İl Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak.
Etkinliklerin illerdeki takip ve planlaması ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan "Ara Tatil Çocuk Etkinlik Komisyonları" aracılığıyla dijital ortamda yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak.
İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.
"Ara tatiller eğitim için derin bir nefes"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes, derin bir soluk. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat." dedi.
"Tatil kelimesi ataletten gelir, o yüzden kullanmayı çok sevmiyorum." ifadesini kullanan Selçuk, "Sanılmasın ki çocuklar bir hafta boyunca atıl bir sürecin içinde bekleyecekler. Biz ara tatillerle okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık, eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk, hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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