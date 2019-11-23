1.8 milyon lira çakar cezası
KHK ile iptal edilen (tahdit konulan) pasaportlar için İçişleri Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruldu. Komisyonun incelemesiyle tahditler kaldırılmaya başlandı. Çakar lambalarla ilgili yapılan yeni düzenlemeyle de kamuda 12 bin araçtan çakar lambalar söküldü.
PASAPORT İPTALLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilen pasaportlarla (tahdit konulması) ilgili Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “KHK ile ihraç edilenler pasaport alamaz veya pasaportları iptal edilir konusunda madde var. Pasaportlar iptal edilir deniliyor. Biz bir istisna yaptık, adam ömür boyu yurtdışına çıkamayacak mı? Bununla ilgili çalışma başlattık. Daha önce 250 bin kişinin tahdidini kaldırdık. Eş durumundan pasaportuna tahdit konulanları kaldırdık. Şimdi de OHAL Komisyonu gibi bir bakan yardımcımızın başkanlığında bir komisyon kurduk. Kategorileştirdik; yasağı kesin kaldırılacaklar, kaldırılması tartışılacaklar ve en nihayetinde de kaldırılmayacaklar olarak. Komisyonda emniyetten, mülkiye teftiş kurulundan, jandarmadan arkadaşlar var. Gelen dosyaları değerlendiriyorlar, pasaporttaki tahdidin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar veriyorlar. İnsanlar başvurduğunda yapılacak incelemenin ardında bir sıkıntı yoksa tahditler kaldırılacak.”
Uyuşturucu ile mücadeleyi de kararlılıkla yürüttüklerini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Uyuşturucuyla topyekün mücadele yapılıyor. Şimdi bağımlılara zorunlu tedavi getiriyoruz, Meclis’e sunacağız. Son yıllarda yeni nesil uyuşturucuların (sentetik) piyasaya sürülmesiyle uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış söz konusu. Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümlerde artış olurken, Türkiye’de aşağıya iniş var. Bu da yapılan mücadeleyle oldu. Türkiye’de 2017 yılında 941, 2018 yılında 657, bu yılın ilk 10 ayında ise 181 kişi uyuşturucu nedeniyle öldü.”
753 ARACA ÇAKAR İŞLEMİ
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlanması için kullanılan ve çoğu zaman tepkilere neden olan ‘çakar lamba’da 2 Kasım tarihinde uygulamaya konulan yeni düzenlemenin ilk sonuçları da ortaya çıktı. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanmasını yasaklayan yeni düzenlemeyle kamuda 12 bin araçtaki çakar lambalar söküldü. 3 haftalık dönemde 753 araca işlem yapıldı. Kurallara uymayıp çakar lamba kullananlara toplam 1 milyon 807 bin 200 lira ceza kesildi.
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