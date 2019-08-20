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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1.70’lik sel

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1.70’lik sel

İtfaiyenin cumartesi günü İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ilgili raporuna göre Eminönü’ndeki altgeçitlerde su seviyesi 1 metre 70 santime kadar ulaştı. Sigorta firmalarından çalışanlar gelerek üye işyerlerinin zararlarını tespit etti. İşyeri sahipleri yetkililerden su tahliye sisteminin güçlendirilmesini isterken selden kurtarılan yaklaşık 1000 ayakkabı ise Yenikapı’da kurumaya bırakıldı.

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde en büyük zararı gören Eminönü esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor. Yağmur sırasında su altında kalan Eminönü’nde altgeçit esnafı kepenklerini açtı. Sular altında kalan ürünler sigorta firmaları görevlileri tarafından kayıt altına alındı. İşyeri sahipleri zararlarını sigorta firmalarına bildirdi. Altgeçitte bir kıyafet ve ayakkabı mağazasının sahibi olan Murat Şenyuva “İşyerimizde sigorta vardı. Bu nedenle hiçbir ürünü çıkarmadım. Sigorta firması çalışanları gelip tespit yaptı. Fotoğraflar çekti. Zararımızı bildirdik. Dükkândaki ürünlerin tamamı kullanılamaz halde. Bunun yanında bilgisayarlar, klimalar ve elektrik aksamı da zarar gördü. Bu ürünlerin tamamı değişmelidir” dedi. Altgeçitte işyerlerini sigorta yaptıran firmalar zararlarının karşılanacağı günü bekliyorlar. Ancak, işyerlerini sigortalatmayan esnaf kara kara düşünüyor. Altgeçitte hediyelik eşya satan Hüseyin Çelik “Sigorta ücreti pahalı geliyordu. Bu yıl yaptırmadım. Dükkânda 300 bin liralık malzeme vardı. Tamamı sular altında kaldı. Bazı eşyaları silerek temizledik. Hediyelik eşyaları temizliyoruz. Ancak şapka, çanta gibi ürünler kullanılmaz halde” dedi.

1.70’lik sel

ZARAR KARŞILANSIN BAŞVURUSU

Eminönü’ndeki altgeçitlerin biri yaya trafiğine açıldı. Diğer altgeçitte ise çalışmalar devam ediyor. Sel felaketinin ardından İstanbul İtfaiyesi Eminönü’ndeki altgeçitlerde inceleme yaparak rapor hazırladı. Alt geçitteki işyerlerinin isimleri yazılı olan raporda su seviyesinin 1 metre 70 santime kadar yükseldiği kaydedildi. İşyeri sahipleri raporlarla birlikte zararlarının karşılanması için başvuruda bulunacak. Esnafın mağduriyeti devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, dün dükkân sahipleriyle bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Yazıcı şöyle konuştu: “Selin olduğu günden bu yana buradaydık. Sıkıntılı bölgeleri dolaştık. Esnaf tabii zor durumda. Dün yaptığımız tespitleri bugün daha da somutlaştırarak daha çözüm odaklı neler yapacağız, onu konuşacağız. Bir hafta içinde de bunu hayata geçireceğiz. Burada bu yoğunlukta bir sorun yaşanıyorsa, altyapı ile ilgili bir sorun olduğu açık. Altyapı çalışmasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Her sene tekrarlanıyor bu durum. Bu durumun tekrarlanmaması adına biz belediye olarak, bize düşen ne varsa çözüm önerileri ile hayata geçirmek istiyoruz.”

1.70’lik sel

İşyeri sahipleri ise alt geçitteki su tahliye sistemlerinin sayısının az olduğunu belirterek sayının arttırılması talebinde bulundu.

1.70’lik sel

YENİKAPI KURUTMA ALANI

Eminönü esnafından bazıları sel sularından kurtardığı ürünleri kurutmak için Yenikapı miting alanına gitti. Selden yaklaşık 1000 çift ayakkabı kurtaran Zafer Yavuz şöyle konuştu: “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon, bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Burada 1000 taneye yakın ayakkabımız var. Şu anda 80 bin lira değerinde ayakkabı var burada. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar bayağı büyük.”

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